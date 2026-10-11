Warren Buffett's Successor Has Billions in This Cloud Titan

Warren Buffett was a legendary investor who brought Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) to the prominent position it holds now. It has one of the most well-respected portfolios assembled in the investing world, and Buffett's knowledge and wisdom have guided many investors. While Buffett may be retired, investors can still learn from how he invested, as his successor, Greg Abel, hasn't done much to change the strategy or positions since Buffett retired last year.

While Buffett wasn't known to be a cutting-edge tech investor, he did purchase one major player right before he retired: Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Abel also saw further value in Alphabet and added more to Berkshire's stake in Q2 as well. Clearly, Buffett and Abel saw huge potential in Alphabet's stock and chose to invest more. But why are they buying it? Let's take a look.

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