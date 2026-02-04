Washington Post b Aktie
WKN: 853179 / ISIN: US9396401088
|
04.02.2026 14:43:33
Washington Post Cuts More Than 300 Jobs
The layoffs are slated to shrink the newsroom by hundreds of journalists, cutting into The Post’s local, international and sports coverage.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
