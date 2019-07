WashTec-Aktie sackt nach Gewinnwarnung ab

Probleme bereiten dem SDAX -Konzern aus Augsburg die zurückhaltenden Großkunden. Im Geschäft mit denen erwartet WashTec , anders als zuvor, nun vorerst keine Besserung. Der Konzernumsatz dürfte 2019 nun nur stabil bleiben, wie das Unternehmen am Freitagabend in Augsburg mitgeteilt hatte. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen mindestens 10 Prozent des Umsatzes hängen bleiben.

So impliziert der neue Ausblick nach einem Umsatz von rund 435 Millionen Euro und einem Ebit von 51,47 Millionen Euro im Jahr 2018 einen Ebit-Rückgang um bis zu rund 15 Prozent im laufenden Jahr. Bislang war das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte zunehmen werde. WashTec hatte allerdings bereits im ersten Quartal deutlich weniger Umsatz und Gewinn erzielt und dabei unter anderem auf ein schwaches Nordamerikageschäft sowie höhere Personalkosten verwiesen.

Selbst um die neuen, bescheideneren Ziele zu erreichen, muss WashTec sich noch anstrengen - gerade beim Gewinn. So fiel im ersten Halbjahr der Umsatz laut Mitteilung leicht auf 199,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis brach um rund die Hälfte auf 9,2 Millionen Euro ein. Angesichts dieser Entwicklung will WashTec nun die Kosten senken.

So reagiert die WashTec-Aktie

Die Gewinnwarnung hat die bereits seit Monaten unter Druck stehenden Aktien von WashTec am Montag weiter zurückgeworfen. Die Papiere des Herstellers von Autowaschanlagen waren im frühen Handel zwischenzeitlich um fast 17 Prozent und damit auf das Niveau von Dezember 2016 abgerutscht.

Zuletzt jedoch stiegen wieder erste Schnäppchenjäger ein, so dass sich die Verluste etwas reduzierten und noch ein Minus von 11,78 Prozent auf 50,20 Euro zu Buche stand. Damit waren die Anteilsscheine aber immer noch das klare Schlusslicht im wenig bewegten Index der Nebenwerte SDAX. WashTec gehört damit zu den schlechtesten Titeln im Nebenwerte-Index SDAX. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 19 Prozent an Wert verloren, in den zurückliegenden zwölf Monaten sieht es mit einem Verlust von über 28 Prozent noch finsterer aus.

Einige Marktexperten geben sich aber zuversichtlich. So sieht Analyst Aliaksandr Halitsa von der Privatbank Hauck & Aufhäuser in dem "vorübergehenden Rückschlag" des Waschanlagen-Spezialisten eine gute Einstiegsmöglichkeit. Er senkte zwar das Kursziel von 82,50 Euro auf 74,00 Euro, beließ seine Einstufung mit Verweis auf das verbleibende Kurspotenzial aber auf "Buy". Der Experte Eggert Kuls von Warburg Research schrieb nach einem Gespräch mit dem WashTec-Management, dass die Gewinnwarnung wohl vor allem mit verzögerten Auftragseingängen von Seiten einiger Großkunden zusammenhänge. Wichtige Kunden würden aber schon im zweiten Halbjahr wieder mehr Autowaschanlagen bestellen und zudem dürfte das Unternehmen seine Kosten besser in den Griff bekommen. Damit sollten die Geschäftszahlen im nächsten Jahr deutlich besser ausfallen.

Die Washtec-Aktien hatten Anfang 2015 nach einem jahrelangen Schattendasein eine regelrechte Rally gestartet, die sie bis August 2018 in Kursregionen knapp unter 84 Euro führte. Dann jedoch setzte eine Talfahrt ein, die nur Anfang des Jahres mit einer leichten Erholung bis auf gut 74 Euro unterbrochen wurde.

WashTec bietet Geräte und Dienstleistungen rund um die Autowäsche an, etwa Waschanlagen, Waschchemie oder Wasseraufbereitungssysteme. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben weltweiter Marktführer für Komplett- und Servicelösungen im Bereich Fahrzeugwäsche. Für WashTec arbeiten laut des Konzerns über 1.800 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

AUGSBURG (dpa-AFX)