Wasserversorger geben das Tempo im Wettlauf um die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen vor

Mehr als 80 Wasser- und Abwasserversorger weltweit haben sich Netto-Null- und Klimaneutralitätsziele gesetzt.1 Diese Versorgungsunternehmen sind Vorreiter bei der Dekarbonisierung des Wassersektors mit Strategien, die den Betrieb optimieren und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen (THG) senken. Ein neues Papier des globalen Wassertechnologieunternehmens Xylem (NYSE: XYL), Net Zero: The Race We All Win, zeigt auf, wie Wassermanager ihre Emissionen reduzieren und die Infrastruktur widerstandsfähiger gegenüber der Klimaveränderung machen können.

"Wir haben die Möglichkeit, dem Wassersektor dabei zu helfen, seinen CO2-Fußabdruck am schnellsten zu reduzieren. Versorgungsunternehmen, die bereits an vorderster Front mit den Auswirkungen des Klimawandels und der alternden Infrastruktur konfrontiert sind, sowie leidenschaftliche Beamte sind der Schlüssel dazu", sagte Patrick Decker, President und CEO von Xylem. "Dieses Papier und diese Aktion zeigen, wie führende Manager von Wasserversorgungsunternehmen echte Fortschritte in Richtung Netto-Null-Ziele machen. Und diese Beispiele zeigen, wie schnell und bezahlbar sie dies tun und gleichzeitig ihren gesamten Betrieb optimieren. Die Technologie ist vorhanden, um diese Herausforderungen anzugehen, und der richtige Zeitpunkt, um etwas zu verändern, ist jetzt."

Die Wasserinfrastruktur ist für etwa 2 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich – genauso viel wie die weltweite Schifffahrtsindustrie. Net Zero: The Race We All Win, das zum Download zur Verfügung steht, hebt pragmatische Ansätze und bewährte Technologien hervor, mit denen die Emissionen von Wasserversorgern auf Null reduziert werden können. Zu den Methoden, die von den Vorreitern genutzt werden, gehören:

Die Gestaltung einer intelligenten Netto-Null-Strategie – realistische, messbare Ziele zur Emissionsreduzierung

Optimierung von Energie und Ressourcen in einem Netzwerk – kostenneutrale Strategien zur Reduzierung von Emissionen bei gleichzeitiger Prozessstabilität

Verankerung von Netto-Null-Zielen in der Kapitalplanung – Netto-Null-Kriterien, die sich in bestehende Prozesse und den Fluss der täglichen Entscheidungsfindung einfügen

Übergang von der Behandlung zur Wiederherstellung von Ressourcen – von Abwasser als zu managendes Nebenprodukt zu einer Ressource

Zu den Erfolgsgeschichten, die in dem Papier hervorgehoben werden, gehört die Stadt South Bend, Indiana (USA). Die Stadt nutzte Technologie, um das Überlaufvolumen der Mischwasserkanäle um mehr als 70 Prozent zu reduzieren. Dadurch wurde der unnötige Bau neuer grauer Infrastruktur vermieden und der damit verbundene CO2-Ausstoß eliminiert. Die Stadt verbesserte die Leistung des Systems und die Kapazitätsauslastung und erzielte 10 bis 15 Jahre früher als geplant Verbesserungen für die Umwelt.

"Während die Schlagzeile unserer Arbeit lautet, dass die Stadt etwa 500 Millionen Dollar an Investitionskosten eingespart habe, sollten die Auswirkungen auf unseren CO2-Fußabdruck nicht außer Acht gelassen werden. Indem wir ein großes Bauprojekt vermieden und die Lebensdauer unserer Infrastruktur durch intelligente Technologie verlängert haben, konnten wir einen großen Beitrag zur Reduzierung unserer CO2-Bilanz leisten", sagte Kieran Fahey, Director, Long-Term Control Plan im Department of Public Works, Stadt South Bend.

In einem anderen Beispiel hat die EWE WASSER GmbH (EWE) in Cuxhaven, eines der größten deutschen Unternehmen im Abwasserbereich, die Energienutzung in einem Teil ihres Betriebs um 30 Prozent reduziert. Die Anlage hat die Kapazität, Abwasser für 400.000 Menschen zu reinigen, und es konnten jährlich 1,1 Mio. kWh eingespart werden, genug Energie, um 275 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen und gleichzeitig eine hohe Wasserqualität sicherzustellen.

Führungskräfte von Xylem werden auf der WEFTEC 2022 und dem European Energy Efficiency Day in dieser Woche sowie auf der COP27-Klimakonferenz in Ägypten im nächsten Monat die Vorreiter bei den Gesprächen über Dekarbonisierung sein.

Xylem wurde bei den Global Water Awards 2022 als "Net Zero Carbon Champion" ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die Arbeit des Unternehmens, die Dekarbonisierung des Wassersektors zu beschleunigen, und sein Versprechen, mit Versorgungsunternehmen, Unternehmen und Wassermanagern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um deren CO2-Bilanz zu reduzieren. Außerdem wurde die Entschlossenheit des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit gewürdigt: In den letzten zwei Jahren hat die Gesellschaft den CO2-Fußabdruck ihrer Wasserkunden bereits um über 1 Mio. Tonnen reduziert.

