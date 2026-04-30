Waste Management legte Quartalsergebnis vor

Waste Management stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,23 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at