Waters präsentierte Quartalsergebnisse

Waters hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Waters im vergangenen Quartal 1,27 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 91,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waters 661,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at