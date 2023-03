Waters stellt die nächste Generation des HPLC-Systems Alliance iS vor, das die Zahl der üblichen Laborfehler um bis zu 40 % reduzieren soll

PITTCON 2023 – Die Waters Corporation (NYSE:WAT) stellte heute mit Alliance iS ihr intelligentes HPLC-System der nächsten Generation vor. Es wurde entwickelt, um Compliance-Risiken durch neue Funktionen zur proaktiven Fehlererkennung, Fehlersuche und Benutzerfreundlichkeit zu reduzieren. In Kombination mit der auf Einhaltung der relevanten Vorschriften ausgelegten Chromatographie-Software Empower und den HPLC-Säulen Connect™ von Waters vereinfacht das Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-System (HPLC-System) Alliance iS die Durchführung genauer und präziser Messungen, indem bis zu 40 % aller häufig auftretenden Fehler erkennt und eliminiert.i So unterstützt das HPLC-System Alliance iS QC-Laboratorien bei der konsequenten Einhaltung von Vorgaben in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Compliance und termingerechte Produktlieferung.

The new Waters Alliance iS HPLC System is an intuitively simple, rugged, and reliable high performance liquid chromatograph designed specifically for the pharmaceutical quality control (QC) laboratory. The instrument makes QC laboratories more efficient by reducing common errors that cause up to 40% of failed sample sets and subsequent out-of-specification results, re-tests and investigations. (Photo: Business Wire)

"Die QC-Laboratorien von heute unterscheiden sich stark von denen vor 50 Jahren, als Waters sein erstes kommerzielles HPLC-System auf den Markt brachte, mit dem sichergestellt werden konnte, dass die Zehntausende von rezeptpflichtigen Medikamenten auf dem Markt rein und sicher sind und wie erwartet wirken”, sagte Udit Batra, President und CEO der Waters Corporation. "Unsere Gespräche mit Hunderten von QC-Managern und Laboranalytikern haben zu einem tieferen Verständnis für die Anforderungen geführt, die sie heute an ein HPLC-System nach dem neuesten Stand der Technik stellen, damit sie optimale Leistungen erreichen. Das HPLC-System Alliance iS von Waters ist ideal geeignet, um Probleme in den Bereichen Personalschulung, Fehlerreduzierung, Risikomanagement und Compliance zu bewältigen. Es trägt dazu bei, die Produktivität und Qualität von QC-Laboratorien mit hohem Probendurchsatz deutlich zu verbessern.”

Das HPLC-System Alliance iS wurde auf Basis umfassender und detaillierter Kundenerfahrungen entwickelt und ist ganz auf die besonderen Bedürfnisse von QC-Laboratorien zugeschnitten, um Routinemessungen intuitiv zu gestalten und somit zu vereinfachen. Mit visuellen Eingabeaufforderungen und Warnhinweisen, die über eine intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche ausgegeben werden, macht das System den Bediener darauf aufmerksam, dass beispielsweise eine ungeeignete Methode für eine Anwendung gewählt wurde, dass ein Probenfläschchen fehlt, dass eine Lösungsmittelflasche nachgefüllt werden muss oder dass eine Systemwartung fällig ist. Dies sind häufige Zustände, deren frühzeitige Erkennung Systemfehler verhindern kann, die sonst die Fähigkeit der Wissenschaftler beeinträchtigen würden, den Patienten die benötigten Medikamente zur Verfügung zu stellen, und die ein Labor letztlich Zeit und Geld kosten würden.

Das System lässt sich außerdem in die Cloud-native Systemüberwachungssoftware waters_connect™ integrieren, die eine Echtzeitüberwachung des HPLC-Systems Alliance iS und aller anderen Chromatographiegeräte ermöglicht, die von der Empower-Software gesteuert werden. So können sich Laborleiter den Echtzeitstatus ihrer HPLC-Geräteflotte von jedem Ort aus und zu jedem Zeitpunkt ansehen, um die Gerätenutzung und die Gesamtproduktivität weiter zu steigern.ii

Die wichtigsten Merkmale des HPLC-Systems Alliance iS von Waters sind:

Die modernste Empower-Chromatographiesoftware erfüllt den geltenden Industriestandard und bietet umfassende Möglichkeiten zur Audit-Verfolgung.

Moderner Instrumenten-Touchscreen für die geführte Bedienung und Wartung des Systems.

Column-Tag-Technologie eConnect zur Verknüpfung von Säuleninformationen einschließlich der Anzahl der Injektionen per NFC-Technologie (Near-Field Communication).

Automatisierte Systemdiagnose-Vorprüfungen zur Unterstützung der Einhaltung von Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) zur Fehlerreduzierung.

Werkzeuglose Anschlüsse zur Vermeidung von Undichtigkeiten und zur Verbesserung der Chromatographie.

Das HPLC-System Alliance iS von Waters wird ab Mai 2023 lieferbar sein.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Merkmale und Vorteile des HPLC-Systems Alliance iS von Waters

Download der Broschüre zum HPLC-System Alliance iS

Lesen Sie den Blog-Post Waters Pushes the Boundaries with Intuitive Simplicity

Besuchen Sie das Online Press Kit von Waters zu Alliance iS und PittCon ’23

Über die Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), ein weltweit führender Anbieter analytischer Instrumente und Software, ist Innovationsvorreiter in der Chromatographie, Massenspektrometrie und Thermoanalyse und seit mehr als 60 Jahren in den Bereichen Biowissenschaften, Materialwissenschaften und Lebensmittelkunde tätig. Mit mehr als 8.200 Mitarbeitern weltweit bedient Waters Kunden direkt in über 35 Ländern, darunter 14 Herstellungsanlagen, mit Produkten, die in mehr als 100 Ländern verfügbar sind.

Waters, Alliance, eConnect, waters_connect und Empower sind Marken der Waters Corporation.

i *Schätzung, basierend auf der Waters-Marktforschung im Jahr 2022 nach einer Befragung von 56 QC-Labors von Pharmaunternehmen weltweit.

ii Die Systemüberwachungs-Anwendung waters_connect ist gegenwärtig nur in Europa und Nordamerika verfügbar.

