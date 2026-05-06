Watts Water Technologies Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Watts Water Technologies (WTS) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $99.6 million, or $2.97 per share. This compares with $74.0 million, or $2.21 per share, last year.

Excluding items, Watts Water Technologies reported adjusted earnings of $101.8 million or $3.04 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.4% to $677.3 million from $558.0 million last year.

Watts Water Technologies earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $99.6 Mln. vs. $74.0 Mln. last year. -EPS: $2.97 vs. $2.21 last year. -Revenue: $677.3 Mln vs. $558.0 Mln last year.