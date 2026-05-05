Watts Water Technologies Aktie
WKN: 876388 / ISIN: US9427491025
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Watts Water Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Watts Water Technologies lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Watts Water Technologies 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 637,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Watts Water Technologies 558,0 Millionen USD umsetzen können.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,70 Milliarden USD, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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