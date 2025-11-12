WAVE Life Sciences: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WAVE Life Sciences hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 199,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -7,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at