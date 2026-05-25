Waverley Pharma: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Waverley Pharma hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Waverley Pharma im vergangenen Quartal 0,3 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waverley Pharma 0,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at