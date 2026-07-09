|
09.07.2026 06:31:29
Waystream: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Waystream lud am 08.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,400 SEK je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,60 Prozent auf 37,2 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Verlusten: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt über 25.000 Punkten -- US-Börsen beenden Handel fester -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten erholte sich der heimische Markt. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentierte sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Märkte uneinheitlich.