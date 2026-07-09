Waystream: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Waystream lud am 08.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,60 Prozent auf 37,2 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at