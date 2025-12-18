|
18.12.2025 15:49:38
WDH/Kreise: Merz will auch russisches Vermögen in Deutschland nutzen
(Hinweis "Kreise" in der Überschrift ergänzt)
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will den Forderungen Belgiens nachkommen und auch in Deutschland festgesetztes Vermögen der russischen Zentralbank für die Unterstützung der Ukraine bereitstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Rande des EU-Gipfels in Brüssel aus Verhandlungskreisen./aha/DP/stw
