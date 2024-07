WDH/Stoltenberg: Nato-Kommando für Ukraine im September einsatzbereit

(Wiederholung: Im 1. Absatz wurde eine überflüssiges "s" bei Gipfel gestrichen.)

OXFORD (dpa-AFX) - Das neue Nato-Ukraine-Kommando in Wiesbaden soll im September einsatzbereit sein. Das sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei seiner Ankunft zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft bei Oxford.

Das Kommando in Wiesbaden wird künftig internationale Militärhilfe und Ausbildung für die ukrainischen Streitkräfte koordinieren. Insgesamt sollen an dem Einsatz an mehreren Standorten rund 700 Männer und Frauen beteiligt sein.

Vorkehrung für zweite Trump-Amtszeit

Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten hatten den Start der Mission am Mittwoch bei ihrem diesjährigen Gipfeltreffen in Washington beschlossen. Sie soll auch eine Vorkehrung für den Fall einer möglichen Rückkehr von Donald Trump ins US-Präsidentenamt ab Januar 2025 sein.

Äußerungen des Republikaners hatten in der Vergangenheit Zweifel daran geweckt, ob die USA die Ukraine unter seiner Führung weiter so wie bisher im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen werden

Im Bündnis wird befürchtet, dass von einem politischen Kurswechsel in Washington auch die Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte betroffen sein könnte./cmy/DP/men