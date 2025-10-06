|
06.10.2025 07:01:38
WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2025
(10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 10/25 ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Oktober.
^
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25
DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real
FRA: Saint-Gobain, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 10/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.