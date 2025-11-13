WDI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WDI hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 51,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WDI 33,94 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,03 Milliarden JPY – ein Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WDI 7,82 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at