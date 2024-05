We Win stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

We Win gab am 21.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,860 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,49 Prozent auf 193,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,36 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,32 Prozent auf 650,43 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 487,88 Millionen INR erwirtschaftet worden.

