Web3: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Web3 hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,360 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,88 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 6,89 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at