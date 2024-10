Wegen Wetter: Rückkehr von vier ISS-Raumfahrern erneut verschoben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen schlechter Wetterbedingungen ist die Heimreise von vier Raumfahrern von der Internationalen Raumstation ISS erneut verschoben worden. Die Kapsel der sogenannten "Crew 8" - den NASA-Astronauten Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps und dem russischen Kosmonauten Alexander Grebenkin - hatte am Sonntagmorgen amerikanischer Ostküstenzeit von der Raumstation abdocken sollen. Wegen ungünstiger Wetterprognosen sei eine Wasserlandung der Raumkapsel vor der Küste des US-Bundesstaats Florida am Montag aber derzeit nicht möglich, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit.

Das Team hatte eigentlich schon am vergangenen Montag an Bord des "Crew Dragon" der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk den Weg zurück zur Erde antreten sollen. Die Rückkehr wurde aber wegen des Hurrikans "Milton" um knapp eine Woche verschoben. Am Montag wollen die Teams von Nasa und SpaceX nun über den nächstmöglichen Zeitpunkt beraten./hae/DP/he