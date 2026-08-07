Welcast Steels legte Quartalsergebnis vor

Welcast Steels präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,27 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,610 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 94,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 227,9 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,2 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at