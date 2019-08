Welche Aktien Warren Buffett im 2. Quartal 2019 im Depot hat - Orakel von Omaha kauft zu

Warren Buffett ist für seine außerordentlichen Investment-Strategien bekannt. Welche Aktien sich im zweiten Quartal in seinem Depot befinden, wird in diesem Ranking ersichtlich.

Jedes Quartal muss Warren Buffett das sogenannte 13F-Formular bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC vorlegen. Darin ist aufgelistet, welche Aktien sich aktuell in seinem Depot befinden, wo er zugekauft und wo er Anteile abgestoßen hat. Im ersten Quartal dieses Jahres investierte das Orakel von Omaha erstmals in den E-Commerce-Giganten Amazon . Den Anteil am Handelskonzern hat er im zweiten Quartal um 11 Prozent aufgestockt und besitzt nun 537.300 Amazon-Aktien mit einem Gegenwert von 1,02 Milliarden US-Dollar. Amazon macht in seinem Depot einen Anteil von 0,49 Prozent aus. Im Ranking sind die Top 15 Aktieninvestments von Berkshire Hathaway aufgeführt.