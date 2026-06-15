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15.06.2026 06:31:29
Wellco legte Quartalsergebnis vor
Wellco hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,96 JPY gegenüber 0,270 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,43 Milliarden JPY – ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wellco 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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