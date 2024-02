Weniger Farben und Lacke verkauft - Schwäche am Bau belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Deutschland sind 2023 deutlich weniger Lacke, Farben und Druckfarben verkauft worden. Der Absatz sank zum Vorjahr um 3,0 Prozent auf 1,47 Millionen Tonnen, wie der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) am Montag in Frankfurt mitteilte. Zugleich stieg der Umsatz im Zuge höherer Preise inmitten der Inflation um knapp 2 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, berichtete VdL-Präsident Peter Jansen. Neben dem schwachen Heimartmarkt habe ein deutlicher Rückgang der Exporte belastet.

Grund für den Absatzrückgang waren ein schwaches Ergebnis bei Bautenfarben (minus 4 Prozent) und bei Lacken für die Holz- und Möbelindustrie (minus 9 Prozent). Während die Bauindustrie unter der Krise am Wohnungsbau leidet, macht der Möbelbranche eine gedämpfte Konsumlaune der Verbraucher zu schaffen. Der Absatz von Druckfarben brach um 13 Prozent ein, während es bei Industrielacken, etwa für die Autobranche, bergauf ging.

Im laufenden Jahr sein ein weiterer Absatzrückgang um zwei Prozent auf 1,44 Millionen Tonnen zu erwarten sowie ein leichter Umsatzanstieg, erklärte der Verband. Ein hohes Maß an Bürokratie belaste die Branche, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen./als/DP/jha