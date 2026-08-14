WeRide: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WeRide stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WeRide -0,200 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 34,0 Millionen USD gegenüber 17,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at