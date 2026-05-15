WeRide: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WeRide hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

WeRide vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,5 Millionen USD – ein Plus von 65,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WeRide 10,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at