Werner Enterprises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Werner Enterprises lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 808,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 712,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at