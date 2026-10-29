WESCO International Aktie
WKN: 922305 / ISIN: US95082P1057
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29.10.2026 11:54:05
Wesco Raises 2026 Guidance
(RTTNews) - Wesco International (WCC) said, for full year 2026, the company now expects adjusted EPS in a range of $18.00 - $18.50, revised from prior guidance range of $16.00 - $17.50. Reported sales are projected in a range of $26.8 - $27.0 billion, updated from prior outlook of $25.9 - $26.3 billion. Organic sales growth is now projected 13% - 14%, updated from prior outlook range of 9% - 11%. The company expects fourth quarter sales up low to midteens.
For the third quarter, the company's bottom line totaled $267.8 million, or $5.43 per share. This compares with $187.5 million, or $3.79 per share, last year. Adjusted EPS was $5.77, up 47% from a year ago. Revenue rose 16.6% to $7.226 billion from $6.199 billion last year. Organic sales were up 17% from last year.
In pre-market trading on NYSE, Wesco shares are up 5.29 percent to $365.03.
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