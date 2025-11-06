West Japan Railway Company Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

West Japan Railway Company Un lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte West Japan Railway Company Un 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,02 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,74 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at