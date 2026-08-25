Seagate Technology Aktie
WKN DE: 164367 / ISIN: KYG7945J1040
|
25.08.2026 18:39:00
Western Digital vs. Seagate Technology: Which Data Storage Stock Is the Better Buy?
Western Digital (NASDAQ: WDC) and Seagate Technology (NASDAQ: STX) have both outpaced the S&P 500 by a wide margin this year, driven by their data storage products. Solid-state and hard-disk drives have become critical hardware for the artificial intelligence build-out, and both companies specialize in those products.While both growth stocks have performed well, if you're trying to pick which to invest in now, there are a few key factors to weigh.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Data Storage Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Seagate Technology Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|381,40
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.