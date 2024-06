Wetter beruhigt sich zum Dienstag im Süden und Osten

OFFENBACH (dpa-AFX) - In den von Überflutungen betroffenen Gebieten im Süden und Osten Deutschlands ist dort in fast allen Regionen ab Dienstag mit einer Entspannung der Wetterlage zu rechnen. Am Montag gebe es zunächst noch vom Bodensee bis nach Niederbayern Schauer, Gewitter und lokal auch Unwetter durch Starkregen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. Im Norden und Nordwesten würden Wolken aufziehen, aber es gebe nur eine geringe Niederschlagsneigung. Ansonsten sei es heiter, teils wolkig und trocken bei Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad.

Neue vereinzelte Gewitter kann es am Dienstag dann im Norden und Nordwesten und am Alpenrand geben. Ansonsten entspannt sich die Wetterlage aber im Süden und Osten. Dort und im Rest des Landes gibt es den Meteorologen zufolge Sonne und einige Quellwolken, aber es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad.

Im Norden und Nordwesten übergreifend auf die Mitte und die östlichen Mittelgebirge seien auch am Mittwoch Schauer und kurze Gewitter zu erwarten. Sonst seien Auflockerungen und im Süden auch längere sonnige Abschnitte zu erwarten. Dort würden die Temperaturen auch bis auf 24 Grad steigen, sonst zwischen 17 und 22 Grad, nur an der Nordsee werde es kühler./opi/DP/stw