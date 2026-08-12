WHA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WHA hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WHA 0,070 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,50 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,33 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at