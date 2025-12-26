ACCELERANT Holdings Registered Shs Aktie
WKN DE: A401LD / ISIN: KYG008941083
What a $14 Million Accelerant Bet Signals to Long-Term Investors After the Firm's July IPO
What a $14 Million Accelerant Bet Signals to Long-Term Investors After the Firm's July IPO

Utah-based Grandeur Peak Global Advisors initiated a new position in Accelerant Holdings (NYSE:ARX), acquiring 945,929 shares valued at $14.08 million, according to a November 13 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13, Grandeur Peak Global Advisors disclosed a new stake in Accelerant Holdings (NYSE:ARX). The fund reported holding 945,929 shares with a market value of roughly $14.08 million, as of September 30. This addition brings the fund's total reportable U.S. equity positions to 104.This new position represents 1.89% of Grandeur Peak Global Advisors' 13F reportable assets under management.
