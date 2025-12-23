|
23.12.2025 20:42:43
What a $22 Million Bet on STAAR Surgical Signals After Third-Quarter Earnings and a 15% Market Lag
London-based Sand Grove Capital Management took a new stake in STAAR Surgical Company (NASDAQ:STAA), adding 829,123 shares valued at ~$22.28 million, according to November 14, 2025, SEC filings.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Sand Grove Capital Management LLP established a new position in STAAR Surgical Company (NASDAQ:STAA). The firm reported holding 829,123 shares at quarter-end, with a reported market value of $22.28 million. The addition made STAAR Surgical a significant holding within Sand Grove’s 13F portfolio, which totaled $204.67 million across 12 positions.Sand Grove's new position in STAAR Surgical represents 10.88% of its 13F assets as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!