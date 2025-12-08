Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Worthington Steel Aktie

Worthington Steel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 11:30:05

What a $5.3 Million Sell-Off Means for Worthington Steel Amid 60% Stock Slide

Dallas-based Meros Investment Management fully exited its position in Worthington Steel (NYSE:WS) in the third quarter, as disclosed in its November 14 SEC filing. The move reflects a nearly $5.3 million net decrease.Meros Investment Management, LP disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14 that it sold out its entire Worthington Steel position in the third quarter. The liquidation, valued at nearly $5.3 million, removed the position from Meros’s portfolio, which now comprises 43 U.S. equity holdings.Top five holdings as of the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Worthington Steel Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Worthington Steel Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Worthington Steel Inc Registered Shs 30,55 -1,45% Worthington Steel Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
11:42 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen