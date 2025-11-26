Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
|
26.11.2025 10:45:00
What Every Enbridge Investor Should Know Before Buying
Enbridge (NYSE: ENB) is one of the largest energy infrastructure companies in North America. It transports about 30% of the crude oil produced on the continent, ships almost 20% of the natural gas consumed in the U.S., and operates North America's largest gas utility franchise. Additionally, it's an early leader in investing in renewable energy. However, there are a few crucial factors investors need to know about the energy stock before buying shares.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enbridge Inc.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Enbridge stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Enbridge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Enbridge informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Enbridge gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Enbridge Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
|24,75
|0,12%
|Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
|20,71
|0,44%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
|21,89
|0,60%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
|23,80
|0,85%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
|22,60
|0,85%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
|22,37
|0,95%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
|22,06
|0,73%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
|22,39
|0,45%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)
|20,64
|0,05%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
|21,85
|2,10%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
|20,89
|1,16%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
|21,34
|0,57%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
|21,86
|0,97%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
|22,10
|0,59%
|Enbridge Inc.
|41,21
|-0,02%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
|23,88
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.