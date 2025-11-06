Ausblick: Enbridge stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enbridge wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,512 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Enbridge 0,590 CAD je Aktie eingenommen.

Enbridge soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,39 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 29,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,05 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,34 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 55,58 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 53,59 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at