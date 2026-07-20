Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.07.2026 16:53:51
What Is Going On With Apple Stock On Monday?
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18:51
|AKTIEN IM FOKUS: Nvidia wieder vor Apple - Rekordserie endet (dpa-AFX)
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18:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2 : Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia (dpa-AFX)
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17.07.26
|Apple briefly leapfrogs Nvidia as world’s most valuable company (Financial Times)
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17.07.26
|Spitzenreiter an der Börse: Apple schnappt sich die Krone von NVIDIA - Aktien im Fokus (dpa-AFX)
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17.07.26
|Broadcom-Aktie: Apple-Auftrag beflügelt KI-Hoffnung - Wie geht es jetzt weiter? (finanzen.at)
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17.07.26
|Apple überholt Nvidia und ist wieder wertvollstes Unternehmen der Welt (Spiegel Online)