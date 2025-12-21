Quantum Aktie

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

21.12.2025 06:00:00

What Is the Best Quantum Computing Stock Billionaire Investors Are Buying Right Now?

When it comes to investing in quantum computing stocks, it's natural for pure plays like IonQ, Rigetti Computing, or D-Wave Quantum to surface first in the conversation. What investors may not fully realize, however, is that a number of megacap tech companies are also exploring the advantages of quantum artificial intelligence (AI).For instance, cloud hyperscalers Microsoft and Amazon have each designed their own quantum chips. Meanwhile, Nvidia offers a suite of software platforms that can be used in hybrid environments featuring classical and quantum computing.When it comes to the best quantum computing stock, though, billionaire investors seem to have a clear winner. According to 13F filings from the third quarter, a number of high-caliber institutional investors have been pouring into Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
