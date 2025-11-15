CoreLogic Aktie
WKN DE: A1CYHM / ISIN: US21871D1037
|
15.11.2025 14:48:55
What One Hedge Fund's $29.6 Million Bet on First American Signals About the U.S. Housing Market
On Friday, Boston-based Solel Partners disclosed a new position in First American Financial (NYSE:FAF), acquiring 460,700 shares in a transaction estimated at $29.6 million.Solel Partners LP initiated a new stake in First American Financial (NYSE:FAF), acquiring 460,700 shares during the third quarter. The position, valued at $29.6 million as of September 30, represents 5.7% of the fund’s reportable U.S. equity holdings. The transaction was disclosed in a filing with the Securities and Exchange Commission released Friday.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreLogic Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CoreLogic Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.