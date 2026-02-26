Data Systems Aktie
WKN DE: A0YHBD / ISIN: US23788P1049
|
26.02.2026 23:51:49
What to Know About a $34 Million Exit From Telephone and Data Systems Stock
On February 17, 2026, Silver Point Capital disclosed in a Securities and Exchange Commission filing that it sold out its entire position in Telephone and Data Systems (NYSE:TDS), liquidating 857,000 shares worth $33.63 million.According to a Securities and Exchange Commission filing dated February 17, 2026, Silver Point Capital reported the sale of its entire stake in Telephone and Data Systems (NYSE:TDS). The fund disposed of 857,000 shares during the quarter. The quarter-end position value for TDS declined by $33.63 million, reflecting the liquidation of the position.Telephone and Data Systems, Inc. is a leading U.S. telecommunications provider with a diversified portfolio spanning wireless, broadband, and cloud-based services. The company leverages its national network infrastructure to deliver connectivity and digital solutions to millions of customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Data Systems Inc of Oregon
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Data Systems Inc of Oregon
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.