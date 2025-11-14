Viper Energy Aktie
What to Know About Oaktree's New $240 Million Viper Energy Stake Following Sitio Merger
Oaktree Capital Management disclosed a new position in Viper Energy (NASDAQ:VNOM), acquiring nearly 6.3 million shares valued at approximately $240.2 million during the third quarter, according to an SEC filing on Thursday.According to a filing submitted to the U.S. Securities and Exchange Commission on Thursday, Oaktree Capital Management LP initiated a new position in Viper Energy (NASDAQ:VNOM) during the third quarter. The firm acquired 6,285,062 shares, resulting in a quarter-end stake valued at $240.2 million, representing 3.7% of the firm's $6.5 billion in reportable U.S. equity assets.
