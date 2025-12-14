Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
14.12.2025 08:35:00
What to Watch With Chewy Stock in 2026
Investing in online pet retailer Chewy (NYSE: CHWY) has been a rough ride in recent years. The one-time pandemic darling experienced a reversal of fortune in the 2022 bear market, and the stock has traded in a narrow range since then.However, business conditions have become increasingly favorable for the company, and it continues to develop new revenue streams. Could those changes make 2026 the year that Chewy stock finally recovers?Let's take a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
