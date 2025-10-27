:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
27.10.2025 18:09:00
What Will Plug Power's Stock Price Be in 1 Year?
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is a controversial stock. According to some of the Wall Street analysts who cover the company, shares could more than double in price over the next year. Others, however, think Plug Power stock will fall in value by as much as 75%.Which argument is more convincing? Let's weigh the reasoning behind a couple of those experts' predictions.Citigroup analyst Vikram Bagri is one of the most bearish analysts covering Plug Power stock. On Oct. 20, he reiterated his 12-month price target of $0.75 on the stock. That would be a roughly 75% decline from its recent price of about $3 per share. Even as Plug Power stock has risen nearly 250% over the last six months, Bagri has maintained conviction in his bear thesis. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.