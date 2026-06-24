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24.06.2026 11:00:25
What’s Behind Broadway’s New Musical Drought?
Hollywood actors in starry plays, skittish investors and gate-keeping theater owners have all contributed to an unusually tough climate for song-and-dance shows.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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