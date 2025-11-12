Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
12.11.2025 17:50:05
What's Fueling the Rise in Oklo Stock Today?
Investors have heralded the promise of advanced nuclear energy specialist Oklo (NYSE: OKLO) for much of 2025. Prior to the start of this week, Oklo stock had skyrocketed more than 1,000%.And it seems that optimism for the stock isn't entirely ebbing. An analyst's upwardly revised price target, as well as the company's report of its third-quarter 2025 financial results yesterday after the bell, is powering a steep rise in Oklo stock today.As of 11:14 a.m. ET, shares of Oklo are up 4.1%, having retreated from an earlier rise of 12.2%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklomehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)