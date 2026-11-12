Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
12.11.2026 19:17:43
What's Going On With Alphabet Stock Thursday?
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 630,00
|1,89%
|Alphabet A (ex Google)
|268,10
|-0,80%
|Alphabet C (ex Google)
|265,05
|-0,79%
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|4,00
|-4,31%
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.