Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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05.05.2026 11:45:00
What's Going on With Meta Stock?
The results were mixed for Meta (NASDAQ: META) shareholders.*Stock prices used were the afternoon prices of May 2, 2026. The video was published on May 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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02.05.26
|Meta stock might look cheap if it weren’t for Mark Zuckerberg (Financial Times)
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02.05.26
|Meta stock might look cheap if it weren’t for Mark Zuckerberg (Financial Times)
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01.05.26
|S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|Meta-Aktie verliert dennoch deutlich: Gewinn und Umsatz legen zu - Erhöhung der KI-Ausgaben verunsichert (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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