Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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24.07.2026 05:46:50
What's Going on With Netflix Stock?
Netflix (NASDAQ: NFLX) is struggling to change investor sentiment, which turned negative last year.*Stock prices used were the afternoon prices of July 21, 2026. The video was published on July 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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