Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
21.12.2025 22:45:00
What's Going on With Oracle Stock?
Oracle's (NYSE: ORCL) stock price is falling, and investors are curious about the causes.*Stock prices used were the afternoon prices of Dec. 17, 2025. The video was published on Dec. 19, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|Zuversicht in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|MÄRKTE USA/Positive Stimmung hält - Oracle mit TikTok-Deal fest (Dow Jones)
|
19.12.25
|MÄRKTE USA/Positive Stimmung dürfte halten - Oracle mit TikTok-Deal fest (Dow Jones)
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|165,56
|8,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.