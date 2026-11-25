Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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25.11.2026 10:55:22
What's going on with the polar vortex?
Observations show the ring of fierce winds that rotate at the Earth's North Pole has changed direction. Scientists say it's a historic disruption and the earliest reversal on record. What could it mean for the weather?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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